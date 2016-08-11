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clinton'dan trump'a sert cevap

CLİNTON'DAN TRUMP'A SERT CEVAP

ABD'de başkanlık adayı yarışında karşılıklı suçlama ve eleştiriler yeni bir boyut kazandı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın rakibi hakkında ölüm tehdidi olarak yorumlanan sözlerine Hillary Clinton yanıt verdi.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 10:31
Puan Ver : Clinton'dan Trump'a Sert Cevap(0/10)


Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl 8 Kasım tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Hillary Clinton, Iowa eyaletindeki seçim toplantısında yaptığı konuşmada rakibi Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi.



Trump'a sözlerini seçerken itidalli olma çağrısında bulunan Clinton, "Sözler önemlidir. Başkan adayı ya da ABD'nin başkanıysanız sarf ettiğiniz sözlerin muazzam sonuçları olabilir" dedi. Trump'ın seçim kampanyası sırasında dikkatsizce ya da çifte anlama gelebilecek şekilde kullandığı sözlerle kırmızı çizgiyi birçok kez aştığına dikkat çeken Clinton, "Bu vakaların her biri, Donald Trump'ın Başkan ve Birleşik Devletler Başkomutanı olabilmek için uygun yapıya sahip olmadığını ortaya koyuyor" dedi.  








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