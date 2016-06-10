

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için gerekli delege sayısını aşan Hillary Clinton, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın, aleyhinde Twitter mesajı atması nedeniyle Trump'tan Twitter hesabını silmesini istedi.







Clinton, ABD Başkanı Barack Obama'nın kendisini desteklediğini bildirmesinin ardından, Trump'ın aleyhinde attığı Twitter mesajına Twitter üzerinden cevap verdi.







Demokrat Parti'deki başkanlık aday adaylığı yarışında rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'a karşı, salı günü adaylık için gerekli delege çoğunluğuna ulaşarak zaferini ilan eden Clinton, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump'a twitter hesabını silmesi çağrısında bulundu.







