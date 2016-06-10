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clinton'dan, trump'a hesabını sil çağrısı

CLİNTON'DAN, TRUMP'A HESABINI SİL ÇAĞRISI

Demokrat Parti'nde ABD başkan adaylığı için yarışan Clinton, aleyhinde Twitter mesajı atan Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump'a Twitter hesabını silmesi çağrısında bulundu.

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:14
Puan Ver : Clinton'dan, Trump'a Hesabını Sil Çağrısı(8/10)9


ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için gerekli delege sayısını aşan Hillary Clinton, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın, aleyhinde Twitter mesajı atması nedeniyle Trump'tan Twitter hesabını silmesini istedi.



Clinton, ABD Başkanı Barack Obama'nın kendisini desteklediğini bildirmesinin ardından, Trump'ın aleyhinde attığı Twitter mesajına Twitter üzerinden cevap verdi.



Demokrat Parti'deki başkanlık aday adaylığı yarışında rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders'a karşı, salı günü adaylık için gerekli delege çoğunluğuna ulaşarak zaferini ilan eden Clinton, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump'a twitter hesabını silmesi çağrısında bulundu.



 








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