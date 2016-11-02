

Clinton Trump'ı, kadınları görünüşleri nedeniyle eleştirdiği için "kabadayı" olarak da nitelendirdi.







ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Hillary Clinton, rakibi Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ı "kadınları aşağılamakla" suçladı.







Trump'ın kadınları "küçük görmek, aşağılamak ve onlara saldırmak" üzerine 30 yıllık geçmişi olduğunu söyleyen Clinton, Trump'ı kadınları görünüşleri nedeniyle eleştirdiği için "kabadayı" olarak da nitelendirdi.







Florida'da konuşan Clinton, sahneye eski Kaninat güzeli Alicia Machado ile çıktı. Machado, kilo aldıktan sonra Trump'ın kendisini bir keresinde "Bayan domuz" diye çağırdığını öne sürmüştü. Clinton "İnsanları aşağılamanın kabul edilebilir olmadığını ilkokulda öğrendiğini" söylerek bu ifadelere tepki göstermişti.