

Başkanlık seçimlerini kaybeden Demokrat Parti adayı Hillary Clinton, seçim mağlubiyetinin ardından halkın karşısına çıktığı ilk etkinlikte,"Şu anda çok mümkün gözükmese de hala üzerine bir şeyler inşa edebileceğimiz ortak bir zeminimiz var." dedi.







Eski Dışişleri Bakanı Clinton, başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı Trump'a kaybetmesinin ardından ilk kez Washington'da düzenlenen "Çocukları Savunma Fonu" etkinliğinde halkın karşısına çıktı.







Üzgün olduğu gözlenen ve duygusal bir konuşma yapan Clinton, "Kabul ediyorum; bu gece buraya gelmek benim için hiç kolay olmadı." ifadesini kullandı.







Seçimin ardından bir hafta adeta evine kapanan Clinton, içinde bulunduğu duruma ilişkin, "Son bir hafta birkaç kez, iyi bir kitap alıp köpeklerimle birlikte bir yere kurulmak ve evden hiç çıkmak istemediğim anlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:habertürk