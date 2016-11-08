Hillary Clinton'ın başkanlık seçimini kazanması durumunda ABD, 32 yılda Bush, Obama ve Clinton aileleri tarafından yönetilmiş olacak.



ABD'de 8 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayı Hillary Clinton'ın zafer kazanması halinde ülkeyi 1989 ve 2021 arasındaki 32 yılda Clinton, Bush ve Obama aileleri yönetmiş olacak.







Başkanlık seçimine günler kala neredeyse tüm anketler, Hillary Clinton'ı önde gösteriyor.







Eski Dışişleri Bakanı Clinton, salı günü yapılacak seçimden zaferle çıkarsa 4 yıl boyunca başkanlık koltuğunda oturmaya hak kazanacak ve arka arkaya iki dönem yeni 8 yıl başkanlık yapan Barack Obama'dan görevi devralacak. Hillary Clinton, seçilmesi halinde 2017'nin ilk ayında düzenlenecek törenle Beyaz Saray'a yerleşecek.







kaynak:sabah