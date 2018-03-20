CLEVELAND'TAN CEDİ OSMAN'A BÜYÜK JEST!
NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks maçında tüm taraftarlara Cedi Osman tişörtü dağıttı.
Cleveland Cavaliers'tan Milwaukee Bucks maçında Cedi Osman'a önemli bir jest geldi.
Cavaliers'ın Milwaukee Bucks ile oynayacağı maçın önceside her koltuğa Cedi Osman tişörtü kondu ve taraftarlara hediye edildi.
CEDİ2NİN İSMİNİN NASIL TELAFFUZ EDİLECEĞİ DE YAZILDI
Tişöertte Cedi Osman'ın nasıl telaffuz edilmesi gerektiği bilgisi de yer aldı.
Geçen hafta Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Los Angeles Clippers'a 116-102 kaybettiği karşılaşmanın 3. çeyreğinde Cedi Osman sol kalçasından sakatlanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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