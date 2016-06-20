

2003 yılında Cleveland Cavaliers tarafından ilk sırada seçilen LeBron James, lige adımını attıktan 13 yıl sonra takımının tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazanmasında en önemli rolü oynayan isimdi. Ohio eyaletinde, Cleveland şehrinin güney komşusu olan Akron'da doğup büyüyen James, 2012 ve 2013'te Miami Heat ile üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun ardından 2014'te “Benim için en önemli şey Kuzeydoğu Ohio'ya kupa getirmek” diyerek döndüğü Cleveland'da da amacına ulaşmış oldu.







Lige adımını 19 yaşında atan James, ilk profesyonel maçında Sacramento'ya 25 sayı atarak kariyerine başladı. Sezonu ilk yılında 21 sayı ortalama ile tamamlamayı başaran oyuncu yılın çaylağı seçilmesinin yanı sıra bunu takımında başaran ilk oyuncu olmayı da başardı. 2006-2010 arasında Cleveland ile üst üste 5 sezon playoff vizesi almayı başaran James, 3 kez konferans yarı finalinde, 1 kez konferans finalinde elenirken, 2007 yılında kariyerinin ilk NBA finalinde San Antonio Spurs'e 4-0 boyun eğmişti.







2010 yazında serbest oyuncu statüsü kazanan James, Güneydoğu kıyısına, Miami Heat'e gitmeyi tercih etti. Dwyane Wade ve Chris Bosh ile birlikte çok güçlü bir takımın parçası olan 2,03'lük oyuncu, Miami'deki dört sezonunda da NBA finallerine yükselme başarısını gösterdi. Buradaki ilk sezonunda final serisinde Dallas Mavericks'e karşı 4-2 ile mağlup olan James, bir sonraki sezon ise Oklahoma City Thunder karşısında kariyerinin ilk şampiyonluğunu 4-1'lik seri sonunda kazandı. Bir sonraki sezonda da kariyerinin ilk finalinde boyun eğdiği San Antonio Spurs'e karşı finalde mücadele oyuncu, 4-3'lük seri sonunda üst üste ikinci şampiyonluk yüzüğünü taktı.