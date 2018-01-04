CLAUDİO TAFFAREL, GALATASARAY'A GERİ DÖNDÜ
Galatasaray ile anlaştığını Twitter'dan "Nerede kalmıştık" paylaşımı yaparak duruyan Fatih Terim'den sonra Taffarel de sosyal medya paylaşımıyla Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in bir yardımcısı daha belli oldu. Daha önce Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibinde bulunan Brezilyalı antrenör kulübe geri döndü.
"EVET CİMBOM NEREDE KALMIŞTIK"
Taffarel geri döndüğünü instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
"Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerde kalmıştık!"
Kaynak: haberinburada
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