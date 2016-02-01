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CİZRE'DEN ACI HABER! 3 ŞEHİT


CİZRE'DEN ACI HABER! 3 ŞEHİT
Tarih : 01 Şubat 2016, 09:10
Puan Ver : Cizre'den Acı Haber! 3 Şehit(5/10)6


Sabah saatlerinde planlı bir operasyon için harekete geçen güvenlik kuvvetleri, bir bodrumda yaralı olduğu iddia edilen teröristleri almaya giderken roketli saldırıya uğramış ve 3 polis, 2 uzman çavuş olmak üzere 5 güvenlik görevlisi yaralanmıştı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, öğle saatlerinde Cudi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan 1 polis ve 1 asker kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu. Akşam saatlerinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi daha kurtarılamayarak şehit düştü.








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