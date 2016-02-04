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CİZRE'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA SONA GELİNDİ


CİZRE'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA SONA GELİNDİ
Tarih : 04 Şubat 2016, 16:17
Puan Ver : Cizre'deki Terör Operasyonunda Sona Gelindi(6/10)8


Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik 14 Aralık'ta başlatılan ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti tarafından yönetilen "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci Operasyonu", büyük ölçüde tamamlandı. Güvenlik güçlerince 517 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çoğu el yapımı patlayıcılarla tuzaklanmış 631 barikat kaldırıldı, 222 çukur kapatıldı, kontrol edilen 14 bin 414 evden bazılarında tuzaklanan bin 155 patlayıcı etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'nın ağır darbe aldığı operasyonda teröristlerin Sur Mahallesi'ndeki Ebul İz Caddesi ile Cudi Mahallesi'ndeki Beyazıt Sokak ve Nusaybin Caddesi arasındaki dar alanda sıkıştırıldığı belirtiliyor. Bodrum katında yaralılar olduğu öne sürülen binanın da bulunduğu Bostancı Sokak'taki bazı evlerde örgüt üyelerinin gizlendiği, ilçedeki silahlı terörist sayısının 70 civarında olduğu tahmin ediliyor. Örgüt yöneticilerinin, çözülmeyi önlemek için teröristlere uyarıda bulundukları, telsiz konuşmalarından korku ve panik nedeniyle dağılma noktasına geldikleri anlaşılıyor








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