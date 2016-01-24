CİZRE'DEKİ OPERASYONDA 1 ÜSTEĞMEN ŞEHİT DÜŞTÜ
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir üsteğmen Uğur Taşçı şehit düştü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir üsteğmen Uğur Taşçı şehit düştü. Şehidin öğretmen eşi Esra Taşçı, acı haberi tatil için geldiği baba evi olan Samsun'da öğrendi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Cizre'de Dağkapı Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktı.
Çatışmada üsteğmen Uğur Taşçı, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düştü.
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