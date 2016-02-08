O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CİZRE'DEKİ O BİNADAN ATEŞ AÇILDI! ŞİDDETLİ ÇATIŞMA..


CİZRE'DEKİ O BİNADAN ATEŞ AÇILDI! ŞİDDETLİ ÇATIŞMA..
Tarih : 08 Şubat 2016, 13:32
Puan Ver : Cizre'deki O Binadan Ateş Açıldı! Şiddetli Çatışma..(7/10)7


Şırnak'ın Cizre ilçesinde barikat kurup hendek kazan teröristlerin temizlenmesine yönelik 14 Aralık tarihinde başlayan operasyonlar devam ederken, Cudi Mahallesi'nde bir bodrum katında sıkıştığı ve içinde yaralıların da olduğu iddia edilen bölgeden güvenlik kuvvetlerine ateş açılması sonucu çatışma çıktı.



 Dün gece düzenlenen operasyonun ardından sabah saatlerinde bölgede arama tarama faaliyetine çıkan güvenlik kuvvetlerine yönelik açılan ateşe karşılık verilmesiyle başlayan çatışma yer yer devam ediyor.








Etiketler: Cizre  Deki  O  Binadan  Ateş  Açıldı  Şiddetli  Çatışma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER