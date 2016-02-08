

Şırnak'ın Cizre ilçesinde barikat kurup hendek kazan teröristlerin temizlenmesine yönelik 14 Aralık tarihinde başlayan operasyonlar devam ederken, Cudi Mahallesi'nde bir bodrum katında sıkıştığı ve içinde yaralıların da olduğu iddia edilen bölgeden güvenlik kuvvetlerine ateş açılması sonucu çatışma çıktı.







Dün gece düzenlenen operasyonun ardından sabah saatlerinde bölgede arama tarama faaliyetine çıkan güvenlik kuvvetlerine yönelik açılan ateşe karşılık verilmesiyle başlayan çatışma yer yer devam ediyor.