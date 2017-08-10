Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde gece devriye gezen polis zırhlı aracının geçişi sırasında yola daha önceden tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 polis yaralandı.

PATLAMANIN ETKİSİYLE DERİN ÇUKUR OLUŞTU

Yafes Mahallesi Nisan Sokak'ta saat 01.30 sularında devriye gezen polis zırhlı aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada yolda derin bir çukur oluşurken, zırhlı araçta bulunan 4 polis yaralandı.

CİVARDAKİLER KORKU VE PANİĞE KAPILDI

Yaralı polisler sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne sevkedildi. İlçenin birçok yerinden de duyulan patlama nedeniyle yakındaki park halindeki bir aracın camları kırılırken, yakınlardaki evlerde de hasar oluştu. Patlamayla birlikte çok sayıda kişi korku ve paniğe kapıldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Patlamadan hemen sonra olay yerinden kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla mahalle abluka altına alınırken, mahalleye çıkan bütün sokak giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahallede terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri, sokak ve çevresinde başlattığı inceleme ve çalışma devam ediyor. Hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

Kaynak: haberinburada