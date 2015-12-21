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'CİZRE'DE YER ÜSTÜ TÜNELLERİ...


'CİZRE'DE YER ÜSTÜ TÜNELLERİ...
Tarih : 21 Aralık 2015, 09:10
Puan Ver : 'cizre'de Yer Üstü Tünelleri...(6/10)6


Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor... Cizre'de teröristler evlerin duvarlarında açtıkları deliklerle bir tünel sistemi kurmuş. Mahallenin bir ucundaki evden diğer ucundaki eve geçip kaçabiliyorlar.



Öte yandan, YDG-H'li teröristlerden bir kısmının gizlendikleri evlere silahlarını bırakıp sivillerin arasına karışarak kaçtığı iddia ediliyor.








Etiketler:   Cizre  De  Yer  Üstü  Tünelleri    haber

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