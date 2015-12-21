'CİZRE'DE YER ÜSTÜ TÜNELLERİ...
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor... Cizre'de teröristler evlerin duvarlarında açtıkları deliklerle bir tünel sistemi kurmuş. Mahallenin bir ucundaki evden diğer ucundaki eve geçip kaçabiliyorlar.
Öte yandan, YDG-H'li teröristlerden bir kısmının gizlendikleri evlere silahlarını bırakıp sivillerin arasına karışarak kaçtığı iddia ediliyor.
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