

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor... Cizre'de teröristler evlerin duvarlarında açtıkları deliklerle bir tünel sistemi kurmuş. Mahallenin bir ucundaki evden diğer ucundaki eve geçip kaçabiliyorlar.







Öte yandan, YDG-H'li teröristlerden bir kısmının gizlendikleri evlere silahlarını bırakıp sivillerin arasına karışarak kaçtığı iddia ediliyor.