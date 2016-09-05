Şırnak'ın Cizre ilçesindeki terör saldırısında yaralanan ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen polis memuru Ali Mülazimoğlu şehit oldu. Şehit polisin cenazesi, memleketi Osmaniye'de defnedilecek.