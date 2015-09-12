

Şırnak Valiliği, Cizre İlçesi'nde sokağa çıkma yasağının bugün saat 07.00'den itibariyle sona ereceğini açıkladı. Yasağın Sabah 07.00'de biteceği, camilerden anons edildi.







Şırnak Valiliği'nin geçen cuma günü saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan ettiği Cizre'de, güvenlik güçleri ilçedeki PKK unsurlarına yönelik operasyonlar yaptı, sokaklara kazılan hendekleri kapatmaya çalıştı. Operasyonların başarılı geçtiğini belirten Şırnak Valiliği sokağa çıkma yasağının da bugün sabahtan itibaren kaldırılacağını açıkladı.