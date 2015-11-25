O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CİZRE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI


CİZRE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
Tarih : 25 Kasım 2015, 09:29
Puan Ver : Cizre'de Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı(6/10)3


Cizre ilçesinde dün iki mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kalktı.



 Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cizre ilçesi Yafes ve Sur mahallelerinde dün saat 14.00'te ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 06.00'da kaldırıldığı belirtildi.

 

Şırnak Valiliğince, ilçede Yafes ve Sur mahallesinde terör örgütü mensuplarının yakalanması, açılan hendek ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince dün ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişt








Etiketler: Cizre  De  Sokağa  Çıkma  Yasağı  Kaldırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER