

Cizre ilçesinde dün iki mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kalktı.







Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cizre ilçesi Yafes ve Sur mahallelerinde dün saat 14.00'te ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 06.00'da kaldırıldığı belirtildi.







Şırnak Valiliğince, ilçede Yafes ve Sur mahallesinde terör örgütü mensuplarının yakalanması, açılan hendek ve barikatların bertaraf edilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince dün ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişt