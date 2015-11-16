CİZRE'DE SİLAH SESLERİ ALTINDA BAYRAK OPERASYONU
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çarkendal Tepesi olarak bilinen bölgeye PKK'lı teröristlerin astığı bez parçası özel harekat polislerinin katıldığı bir operasyonla indirildi. Güvenlik güçleri bez parçalarını indirip aynı tepede Türk bayrağını bir süre dalgalandırdı. Operasyonun sonuna doğru çevreden güvenlik güçlerine ateş açıldı ve çatışma çıktı. O anlar kameralara an be an yansıdı. Çekim yapan habercilere doğru seken bir mermi büyük tehlike yarattı. Özel harekat polisleri Türk bayrağı ile birlikte bölgeden uzaklaştı. Bölgede operasyonlar aralıksız devam ediyor.
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