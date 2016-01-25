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CİZRE'DE SICAK ÇATIŞMA !


CİZRE'DE SICAK ÇATIŞMA !
Tarih : 25 Ocak 2016, 12:09
Puan Ver : Cizre'de Sıcak Çatışma !(8/10)8


34 yıldır kırsal kesimde, sarp dağlarda, vadilerde, sınır ötesinde yüzlerce büyük operasyona imza atan Mehmetçik, son iki aydır bazı ilçelerde şehir operasyonlarına imza atıyor. Tahin Güner, Uğur Can ve Murat Varol'dan oluşan DHA ekibi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın hendek ve barikatlarla silahlı kalkışmasına karşı yürütülen operasyonunun 43. gününü görüntüledi. Bazı hedeflerin vurulması, hendeklerin temizlenmeye çalışılması kameralara yansıdı.

Şırnak'ın Cizre İlçesinde sokağa çıkma yasağının 43'üncü gününde PKK'lıların revir olarak kullandığı öğrenilen belediyeye ait taziye evine güvenlik güçleri operasyon düzenledi.  Güvenlik güçlerinin bölgeye yaklaştığını fark eden PKK'lılar yaralılarla kaçtı ve taziye evini ateşe verdi. Cudi Mahallesi'nde başka bir bölgeye gittikleri tespit edilen PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyonları sürüyor. DHA ekibi yakılan taziye evini görüntülediği sırada PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

DHA ekibi, resmi açıklamalara göre bugüne kadar 446 PKK'lının etkisiz hale getirildiği Cizre'de güvenlik güçlerinin operasyonlarını görüntüledi. Dün sabah saatlerinde güvenlik güçleri Cudi Mahallesi'ndeki belediyeye ait olan taziye evinde PKK'lıların olduğunu tespit etti.  Güvenlik güçlerinin taziye evine operasyon için yaklaştığını fark eden PKK'lılar diğer yaralı olan PKK'lıları alarak kaçtı.  PKK'lıların ateşe verdiği taziye evini revir olarak kullandıkları ortaya çıktı.  Binada yaptığı incelemelerde yaralı PKK'lıların tedavisinde kullanılan çok sayıda ilaç,  oksijen tüpü, serum ele geçirildi.








Etiketler: Cizre  De  Sıcak  Çatışma      haber

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