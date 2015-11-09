O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CİZRE'DE ROKETATAR MERMİSİNİN HASTANEYE İSABET ETMESİ


CİZRE'DE ROKETATAR MERMİSİNİN HASTANEYE İSABET ETMESİ
Tarih : 09 Kasım 2015, 14:28
Puan Ver : Cizre'de Roketatar Mermisinin Hastaneye İsabet Etmesi(9/10)9


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak'ın Cizre İlçesinde polis panzerine bir grup PKK'lı teröristin roketatarlı saldırıda bulunduğu, roket mermisinin Cizre Devlet Hastanesi diyaliz ve morg girişine isabet ettiği belirtildi.



Saldırıda can kaybı yaşanmadığı ancak hastanenin diyaliz ünitesi ile morgunda ağır maddi hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, diyaliz makinelerinin çalışamaz durumda olduğu bildirildi.



Diyaliz programındaki 32 hastanın, personel desteği sağlanarak Şırnak Devlet Hastanesine naklinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Diyaliz makinelerindeki hasarlar süratle giderilmeye çalışılmaktadır. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen tüm polikliniklerimiz hasta bakmaya devam etmektedir. Yaşanan olaya yakınlığı nedeniyle acil servis bölümünün sadece yeri değiştirilmiş olup hasta kabulü sürmektedir.



Tedavi görmesi zaruri olan ve hayati tehlikesi bulunan diyaliz hastalarının sağlık hizmetlerini alma hakkına karşı yapılan bu saldırı asla kabul edilemez ancak eli kanlı terör örgütünün hasta ve savunmasız vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımıza karşı giriştiği bu saldırı ilk değildir. Terör örgütü, temmuz ayından bu yana tırmanışa geçen saldırılarıyla tüm halkımızı hedef alarak sağlık çalışanlarımıza, ambulanslarımıza ve hastanelerimize yönelik alçakça saldırılarına devam etmektedir."



Her yerde ve her koşulda korkmadan ve yılmadan emek sarf eden sağlık çalışanlarının, bölge halkının sağlığı için görevi başında olduğu belirtilerek "Vatandaşımızın en temel hakkı olan sağlık hizmetinin engellemesine yönelik bu insanlık dışı saldırıyı kınıyor ve bu tür şiddet eylemlerinin halkımızın barış, kardeşlik ve huzur umutlarını azaltmayacağına inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.



Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yasef Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis aracına teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarla saldırı düzenlenmiş, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı.



Saldırıda teröristlerin attığı roketatar mermisi, Cizre Devlet Hastanesinin diyaliz servisine isabet etmişti.








Etiketler: Cizre  De  Roketatar  Mermisinin  Hastaneye  İsabet  Etmesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER