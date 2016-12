Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak'ın Cizre İlçesinde polis panzerine bir grup PKK'lı teröristin roketatarlı saldırıda bulunduğu, roket mermisinin Cizre Devlet Hastanesi diyaliz ve morg girişine isabet ettiği belirtildi.







Saldırıda can kaybı yaşanmadığı ancak hastanenin diyaliz ünitesi ile morgunda ağır maddi hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, diyaliz makinelerinin çalışamaz durumda olduğu bildirildi.







Diyaliz programındaki 32 hastanın, personel desteği sağlanarak Şırnak Devlet Hastanesine naklinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:







"Diyaliz makinelerindeki hasarlar süratle giderilmeye çalışılmaktadır. Bütün bu olumsuz şartlara rağmen tüm polikliniklerimiz hasta bakmaya devam etmektedir. Yaşanan olaya yakınlığı nedeniyle acil servis bölümünün sadece yeri değiştirilmiş olup hasta kabulü sürmektedir.







Tedavi görmesi zaruri olan ve hayati tehlikesi bulunan diyaliz hastalarının sağlık hizmetlerini alma hakkına karşı yapılan bu saldırı asla kabul edilemez ancak eli kanlı terör örgütünün hasta ve savunmasız vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımıza karşı giriştiği bu saldırı ilk değildir. Terör örgütü, temmuz ayından bu yana tırmanışa geçen saldırılarıyla tüm halkımızı hedef alarak sağlık çalışanlarımıza, ambulanslarımıza ve hastanelerimize yönelik alçakça saldırılarına devam etmektedir."







Her yerde ve her koşulda korkmadan ve yılmadan emek sarf eden sağlık çalışanlarının, bölge halkının sağlığı için görevi başında olduğu belirtilerek "Vatandaşımızın en temel hakkı olan sağlık hizmetinin engellemesine yönelik bu insanlık dışı saldırıyı kınıyor ve bu tür şiddet eylemlerinin halkımızın barış, kardeşlik ve huzur umutlarını azaltmayacağına inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.







Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yasef Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis aracına teröristlerce uzun namlulu silah ve roketatarla saldırı düzenlenmiş, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı.







Saldırıda teröristlerin attığı roketatar mermisi, Cizre Devlet Hastanesinin diyaliz servisine isabet etmişti.