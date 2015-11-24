

Cizre İlçesi'nde İpek Yolu'nda devriye görevi yapan polis ekiplerine Yafes Mahallesi'nden PKK'lı teröristler otomatik silahlarla ateş açtı.







Açılan ilk ateşte bir polis memuru yaralanırken, operasyon düzenlenen Yafes Mahallesi'nde yer yer silah ve patlama sesleri yükseldi.







Cizre'deki Yafes Mahallesi yakınlarından geçen uluslararası İpek Yolu'nda devriye görevi yapan polis ekiplerine, bugün saat 10.30 sıralarında mahalleden teröristler otomatik silahlarla ateş açtı.







Açılan ilk ateşle birlikte adı açıklanmayan bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri daha sonra ateş açılan Yafes Mahallesi'ne operasyon düzenledi.