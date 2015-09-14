

9. gün süren sokağa çıkma yasağının ardından Cizre'nin kapıları dün açıldı. Yasağın kalkması ile çatışmalar nedeniyle harabeye dönen Cizre'deki durum ve sivillerin yaşadığı sıkıntılar da gözler önüne serildi. Savaştan çıkmış kent görünümünde olan ilçede birçok mahallede çok sayıda ev hasar görmüş durumda.







İlçede güvenlik güçleri ile PKK'nın gençlik kolu YDG-H arasında yaşanan çatışmalar sonucu Nur, Cudi ve Yafes mahallelerindeki evlerin büyük bölümü hasar görmüş durumda. Özellikle Nur mahallesinde bazı evlerin tamamen yıkıldığı görüldü. Zırhlı araç ve tankların sokaklara girmesini engellemek için barikat kurulduğu, bazı sokaklara ise el yapımı patlayıcılar yerleştirildiği de görülebiliyor.