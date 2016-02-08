

Cizre'de dün gün boyu etkili operasyonların yapıldığı kamuoyuna yansımıştı. Gece saatlerinde TRT haber bir binanın Bodrum katında 60 teröristin etkisiz hale getirildiği haberini son dakika olarak geçti. Bir süredir, Cizre'deki bir evin bodrum katında yaralı sivillerin bulunduğu ve bu sivillere ambulans gönderilmediği iddia ediliyordu. Birbirleriyle bağlantılı 6-7 binaya operasyon düzenlendiği belirtiliyor.



İddialara göre operasyon kapsamında gece PKK'lılarla sıcak temas sağlandı. İlçenin Cudi Mahallesi Bostancı Sokak üzerinde bulunan ve günlerdir bodrum katında yaralıların olduğu belirtilen binadan güvenlik güçlerine roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 8 PKK'lının öldürüldüğü ileri sürüldü.