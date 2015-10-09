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CİZRE'DE OLAYLI GÜN


CİZRE'DE OLAYLI GÜN
Tarih : 09 Ekim 2015, 16:49
Puan Ver : Cizre'de Olaylı Gün(0/10)


İmralı Adası'nda çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan'ın, Türkiye'nin baskısıyla 9 Ekim 1998 yılında Suriye'den çıkarılışının yıldönümünde Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK yandaşları olay çıktı. Esnafa kepenk kapatma eylemi yaptıran yüzleri maske ile kapalı YDG-H'liler, ardından Çevreyolu, Dörtyol Kavşağı, Köprübaşı ve Nusaybin Caddesi üzerinde yol kesip, sürücülerinden anahtarları gasp ettikleri araç ve TIR'larla yolu ulaşıma kapattı.








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