Cizre'de oturan, 3 çocuk annesi 4'üncü çocuğuna 8 aylık hamile 31 yaşındaki Peyruze Pulat 2 gün önce sabaha karşı sancıları artınca yakınları tarafından çağrılan ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kadın doğum uzmanı bulunmadığı belirtilerek Peyruze Pulat yoğun bakım servisine alındı. İddiaya göre müdahale edilmeyen Peyruze Pulat, yaklaşık 1 saat sonra karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi. Pulat'ın yakınları, devlet hastanesinde kadın doğum doktoru bulunmamasına tepki gösterirken, Peyruze Pulat karnındaki bebeğiyle 2 gün önce Cizre'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

"SANCILAR İÇİNDE ÖLDÜ"

Peyruze Pulat'ın eşi Hüsnü Pulat, eşinin sancılarının artması üzerine sabah saat 05.00'de hastaneye ambuluns ile götürdüklerini, ancak müdahale edecek kadın doğum uzmanı olmadığı için, uzman kadın doktor olan Şırnak merkez ve Silopi İlçesi'nin arandığını, oradan bir sonuç alınmayınca eşinin müdahale edilmeden bekletildiğini öne sürerek şöyle dedi: "Eşim gözlerimizin önünde sancılar içinde gözlerini hayata yumdu. Önce eşimin kalbinin durduğunu söylediler, sonra bebeğin de kurtarılamadığını söylediler. Ben otopsi için Şırnak'a gittiğimde Cumhuriyet savcısına bütün yaşananları anlattım ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundum. Eşim ve bebeğimi kaybettim, sorumluların cezalandırılmasını istiyorum."

DÖRDÜ İSTİFA ETMİŞ, BİRİ TAYİN OLMUŞ, DİĞERİ İZİNDE!

Yetkilililer Cizre Devlet Hastanesi'nde son bir ay içerisinde görevli 6 kadın doğum uzmanından 4'ünün 'usulsüz' şekilde istifa ettiğini, kalan 2 doktordan birinin eş durumundan tayininin çıktığını, diğer kadın doğum doktorunun ise bayram iznine ayrıldığını söyledi. Şu anda Şırnak merkezde bir, Silopi İlçesi'nde bir kadın doğum uzmanının görev yaptığını belirten yetkililer, Cizre'deki hamile hastaların Silopi'ye yönlendirildiğini anlattı. Bir ay önce Sağlık Bakanlığına durumun bildirilip kadın doğum uzmanı talep edildiği, Bakanlığın da talep üzerine Cizre'ye 1 kadın doğum uzmanı görevlendirdiği, ancak söz konusu doktorun henüz gelip göreve başlamadığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada