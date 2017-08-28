Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

CİZRE'DE HASTANEYE KALDIRILAN HAMİLE KADIN VE BEBEĞİ, DOKTOR OLMADIĞI İÇİN ACI İÇİNDE CAN VERDİ


Cizre'de Hastaneye Kaldırılan Hamile Kadın ve Bebeği, Doktor Olmadığı İçin Acı İçinde Can Verdi
Tarih : 28 Ağustos 2017, 22:50
Puan Ver : Cizre'de Hastaneye Kaldırılan Hamile Kadın Ve Bebeği, Doktor Olmadığı İçin Acı İçinde Can Verdi(7/10)3

Cizre'de oturan, 3 çocuk annesi 4'üncü çocuğuna 8 aylık hamile 31 yaşındaki Peyruze Pulat 2 gün önce sabaha karşı sancıları artınca yakınları tarafından çağrılan ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kadın doğum uzmanı bulunmadığı belirtilerek Peyruze Pulat yoğun bakım servisine alındı. İddiaya göre müdahale edilmeyen Peyruze Pulat, yaklaşık 1 saat sonra karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi. Pulat'ın yakınları, devlet hastanesinde kadın doğum doktoru bulunmamasına tepki gösterirken, Peyruze Pulat karnındaki bebeğiyle 2 gün önce Cizre'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

"SANCILAR İÇİNDE ÖLDÜ"

Peyruze Pulat'ın eşi Hüsnü Pulat, eşinin sancılarının artması üzerine sabah saat 05.00'de hastaneye ambuluns ile götürdüklerini, ancak müdahale edecek kadın doğum uzmanı olmadığı için, uzman kadın doktor olan Şırnak merkez ve Silopi İlçesi'nin arandığını, oradan bir sonuç alınmayınca eşinin müdahale edilmeden bekletildiğini öne sürerek şöyle dedi: "Eşim gözlerimizin önünde sancılar içinde gözlerini hayata yumdu. Önce eşimin kalbinin durduğunu söylediler, sonra bebeğin de kurtarılamadığını söylediler. Ben otopsi için Şırnak'a gittiğimde Cumhuriyet savcısına bütün yaşananları anlattım ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundum. Eşim ve bebeğimi kaybettim, sorumluların cezalandırılmasını istiyorum."

DÖRDÜ İSTİFA ETMİŞ, BİRİ TAYİN OLMUŞ, DİĞERİ İZİNDE!

Yetkilililer Cizre Devlet Hastanesi'nde son bir ay içerisinde görevli 6 kadın doğum uzmanından 4'ünün 'usulsüz' şekilde istifa ettiğini, kalan 2 doktordan birinin eş durumundan tayininin çıktığını, diğer kadın doğum doktorunun ise bayram iznine ayrıldığını söyledi. Şu anda Şırnak merkezde bir, Silopi İlçesi'nde bir kadın doğum uzmanının görev yaptığını belirten yetkililer, Cizre'deki hamile hastaların Silopi'ye yönlendirildiğini anlattı. Bir ay önce Sağlık Bakanlığına durumun bildirilip kadın doğum uzmanı talep edildiği, Bakanlığın da talep üzerine Cizre'ye 1 kadın doğum uzmanı görevlendirdiği, ancak söz konusu doktorun henüz gelip göreve başlamadığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cizre  De  Hastaneye  Kaldırılan  Hamile  Kadın  Ve  Bebeği  Doktor  Olmadığı  İçin  
Acı  İçinde  Can  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER