CİZRE'DE GÜVENLİK GÜÇLERİNE PKK'DAN BOMBALI TUZAK
Şırnak'ın sokağa çıkma yasağı süren Cizre İlçesi'nde PKK'lılar devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında yoldaki rögara tuzakladıkları patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada 5 polis yaralanırken, yardıma gelen polislere PKK'lılar ateş açtı.
Yaralıları almaya giden kurtarma ekiplerine de el bombası ve silahlarla ateş açıldığı belirtilen Şırnak Valiliği'nin açıklamasında şöyle denildi:
"11.09.2015 günü saat 10.45 sıralarında Cizre ilçemizde araçla devriye görevini ifa eden güvenlik güçlerimize karşı, rögar içine yerleştirilmiş patlayıcının patlatılmasıyla saldırı düzenlenmiş. Saldırı sonucu 5 personelimiz yaralanmıştır. Ayrıca yaralı personellerimizin tahliyesi sırasında kurtarma yapan ekiplerimize yoğun şekilde el bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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