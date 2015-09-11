

Yaralıları almaya giden kurtarma ekiplerine de el bombası ve silahlarla ateş açıldığı belirtilen Şırnak Valiliği'nin açıklamasında şöyle denildi:







"11.09.2015 günü saat 10.45 sıralarında Cizre ilçemizde araçla devriye görevini ifa eden güvenlik güçlerimize karşı, rögar içine yerleştirilmiş patlayıcının patlatılmasıyla saldırı düzenlenmiş. Saldırı sonucu 5 personelimiz yaralanmıştır. Ayrıca yaralı personellerimizin tahliyesi sırasında kurtarma yapan ekiplerimize yoğun şekilde el bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."