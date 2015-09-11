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cizre'de güvenlik güçlerine pkk'dan bombalı tuzak

CİZRE'DE GÜVENLİK GÜÇLERİNE PKK'DAN BOMBALI TUZAK

Şırnak'ın sokağa çıkma yasağı süren Cizre İlçesi'nde PKK'lılar devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında yoldaki rögara tuzakladıkları patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada 5 polis yaralanırken, yardıma gelen polislere PKK'lılar ateş açtı.

Tarih : 11 Eylül 2015, 16:15
Puan Ver : Cizre'de Güvenlik Güçlerine Pkk'dan Bombalı Tuzak(7.9/10)9


Yaralıları almaya giden kurtarma ekiplerine de el bombası ve silahlarla ateş açıldığı belirtilen Şırnak Valiliği'nin açıklamasında şöyle denildi:



"11.09.2015 günü saat 10.45 sıralarında Cizre ilçemizde araçla devriye görevini ifa eden güvenlik güçlerimize karşı, rögar içine yerleştirilmiş patlayıcının patlatılmasıyla saldırı düzenlenmiş. Saldırı sonucu 5 personelimiz yaralanmıştır. Ayrıca yaralı personellerimizin tahliyesi sırasında kurtarma yapan ekiplerimize yoğun şekilde el bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."








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