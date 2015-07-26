

Cizre'de gösteriler sırasında yaralanan 23 yaşındaki Abdullah Özdal yaşamını yitirdi.



PKK'ya yönelik operasyonları protesto için Cizre ilçesinde Yefes Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan gösteride olaylar çıktı.



Bu sırada ateş açıldı ve Abdullah Özdal vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden ardından Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Abdullah Özdal'ın kalbi, ambulans Mardin'in Nusaybin İlçesi yakınlarına geldiği sırada durdu. Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine götürülen Özdal, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.