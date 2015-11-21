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CİZRE'DE ÇATIŞMA ÇIKTI!


CİZRE'DE ÇATIŞMA ÇIKTI!
Tarih : 21 Kasım 2015, 14:36
Puan Ver : Cizre'de Çatışma Çıktı!(10/10)7


Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Sur Mahallesi'ndeki Çarkendal Tepesi'ne bölücü örgüt mensupları yine PKK flaması asmaya kalkıştı. Polisin anında müdahalesiyle çıkan çatışma, aralıklarla yaklaşık 2 saat devam etti ve teröristler amaçlarına ulaşamadan kaçtı.



Cizre'nin Sur Mahallesi'nde teröristlerin bir süre önce astığı PKK flamasının kaldırılıp yerine Türk bayrağı asılan Çarkendal Tepesi'ne, bölücü örgütün şehir yapılanması olan YDG-H üyelerinden bir grup yeniden flama asmaya kalkıştı. Sabaha karşı saat 04.00'de Çarkendal Tepesi'ne gelen gruba, burada nöbet tutan güvenlik güçleri müdahale etti.



Tepeye yaklaştırılmayan teröristler çeşitli yerlerden güvenlik güçlerine ateş açtı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık verdiği çatışmalar aralıklarla saat 06.00'ya kadar sürdü. Teröristler, amaçlarına ulaşamadan kaçarken, ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı çatışma sırasında, mermilerin isabet ettiği çevredeki bina hasar gördü.








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