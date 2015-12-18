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CİZRE'DE ÇATIŞMA: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT


CİZRE'DE ÇATIŞMA: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT
Tarih : 18 Aralık 2015, 15:54
Puan Ver : Cizre'de Çatışma: 1 Uzman Çavuş Şehit(10/10)10


Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı ile birlikte başlayan operasyonlar sürerken, teröristler tarafından roket ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yarlandı.



Şırnak Çakırsögüt Jandarma Komando timlerinin istihbarat için kullandığı okula bir grup terörist tarafından roket ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yarlandı.








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