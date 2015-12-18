

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı ile birlikte başlayan operasyonlar sürerken, teröristler tarafından roket ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yarlandı.







Şırnak Çakırsögüt Jandarma Komando timlerinin istihbarat için kullandığı okula bir grup terörist tarafından roket ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yarlandı.