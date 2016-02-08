

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Cudi Mahallesi'nde yaralıların bulunduğu bodrum katı ve buraya tünellerle bağlı 5 binanın bodrum katına dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada PKK'lı olduğu belirtilen 60'a yakın kişinin öldürüldüğü belirtildi.







Bölgedeki HDP'li Faysal Sarıyıldız, "Bir binada 30'a yakın kişinin yanmış halde bulunduğu bilgisi bize ulaştı. Binaların ikincisinde çoğu yaralı 62 insan olduğu bilgisi mevcuttu bizde. Onlarcasının katledildiği kesin." açıklaması yaptı.







VALİLİK: 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ







Şırnak Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilik açıklamasında "İlimiz Cizre ilçesinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarına yönelik devam eden operasyonda, 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.







TÜNELLERLE BAĞLANMIŞ 6 BİNA







Günlerdir ambulans bekleyen yaralıların olduğu belirtilen Cizre Bostancı Sokak 23 numaraya dün akşam 17.00 - 19.00 saatleri arasında operasyon düzenlendi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, asker ve polisin müşterek olarak gerçekleştirdiğioperasyon daha önce kuşatma altına alınan 23 numara ve buraya tünellerle bağlı beş binanın bodrum katına yönelik olarak düzenlendi.







2 SAAT ÇATIŞMA, 60 ÖLÜ







Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktığı ve 2 saate yakın süren çatışma sonucunda PKK ve gençlik örgütlenmesi YDG-H üyesi olduğu öne sürülen 60'a yakın kişinin öldürüldü kaydedildi. Ayrıca söz konusu bodrum katına 15 binadan daha tünel bulunduğu öğrenildi.







PATLAYICILI TUZAK







Çatışmalarda güvenlik güçlerinin zaiyat vermediği öğrenildi. Operasyonların akşam karanlığında yapılması nedeniyle binalarda ayrıntılı inceleme yapılmadı. Bu nedenle ölü sayısının artabileceğine dikkat çekildi. Güvenlik güçlerinin binalarda çok sayıda patlayıcı tuzak bulunması nedeniyle ayrıntılı aramayı bugün gündüz saatlerinde yapacağı kaydedildi. Güvenlik kaynakları bu operasyonla Cizre'deki operasyonların sonuçlandığını kaydetti.







SARIYILDIZ: 30 KİŞİ YANMIŞ







Cizre'de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Cizre'de katliam yapıldığını söyledi. Cizre'den bilgi veren Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız, "Bir binada 30'a yakın kişinin yanmış halde bulunduğu bilgisi bize ulaştı. Bedenlerinde kurşun izi yok.' dedi.







"62 İNSAN VARDI"







Henüz detayların kendilerine ulaşmadığını belirten Sarıyıldız Cizre'deki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi: "Binaların ikincisinde çoğu yaralı 62 insan olduğu bilgisi mevcuttu bizde. Onlarcasının katledildiği kesin. Şimdi de Petrol'un arkasındaki evde 30'a yakın kişinin yanmış halde bulunduğu bize ulaştı."