CİZRE'DE BİR POLİS VE BİR ASKER ŞEHİT OLDU
Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir polis memuru ile bir asker şehit düştü.
İlçede terör örgütü mensuplarınca kazılan çukurların kapatılması, kurulan barikatların kaldırılması, yollara tuzaklanan el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi ve bölgenin teröristlerden temizlenmesi amacıyla başlatılan, "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci Operasyonu" sürüyor.
Cudi Mahallesi Reyhan Sokak'ta teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker ile bir polis memuru ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis ve asker, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
GENELKURMAY: 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
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