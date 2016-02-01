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CİZRE'DE 5 TERÖRİSTİN CESEDİ ELE GEÇİRİLDİ


CİZRE'DE 5 TERÖRİSTİN CESEDİ ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 01 Şubat 2016, 10:56
Puan Ver : Cizre'de 5 Teröristin Cesedi Ele Geçirildi(8/10)7


Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “31 Ocak 2016 tarihinde Şırnak ili Cizre ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu kahraman 1 silah arkadaşımız ve kahraman 1 polisimiz ağır şekilde yaralanmışlardır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 16.00 sularında her ikisi de şehit olmuştur. Çıkan çatışmada, 5 bölücü terör örgütü mensubu terörist, silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımızın mensuplarına ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz” denildi.








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