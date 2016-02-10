

09 Şubat 2016 tarihinde saat 18.30'da Cizre / Yüzsüren Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı tespit edilen yedi bölücü terör örgütü mensubuna yapılan müdahale esnasında, unsurlarımıza açılan ateş sonucunda biri ağır olmak üzere, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, derhal helikopter ile hastaneye sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı silah arkadaşımız kurtarılamayarak saat 21.30'da şehit olmuştur.







Ayrıca 09 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 23.45'te şehit olmuştur.







Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.







Kamuoyuna saygı ile duyurulur.