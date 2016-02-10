O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CİZRE VE SUR'DAN ACI HABER: 2 ŞEHİT


CİZRE VE SUR'DAN ACI HABER: 2 ŞEHİT
Tarih : 10 Şubat 2016, 09:18
Puan Ver : Cizre Ve Sur'dan Acı Haber: 2 Şehit(10/10)10


09 Şubat 2016 tarihinde saat 18.30'da Cizre / Yüzsüren Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı tespit edilen yedi bölücü terör örgütü mensubuna yapılan müdahale esnasında, unsurlarımıza açılan ateş sonucunda biri ağır olmak üzere, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, derhal helikopter ile hastaneye sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı silah arkadaşımız kurtarılamayarak saat 21.30'da şehit olmuştur.



Ayrıca 09 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 23.45'te şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.








Etiketler: Cizre  Ve  Sur  Dan  Acı  Haber  2  Şehit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER