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CİZRE VE SUR'DA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!


CİZRE VE SUR'DA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ!
Tarih : 02 Şubat 2016, 17:30
Puan Ver : Cizre Ve Sur'da 6 Terörist Öldürüldü!(8/10)5


Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü mensuplarına yönelik devam eden operasyonlarda Cizre ve Sur'da 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Cizre ve Sur'da 6 terör mensubu daha etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak Cizre'de devam eden operasyonda; üç bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 508 olduğu kaydedildi.

Operasyonda, beş adet Kalaşnikof piyade tüfeği, silahlara ait 31 adet şarjör ve 818 adet fişek, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet roketatar, altı adet el bombası, bir adet el telsizi, bir adet gece görüş dürbünü, iki adet dürbün ele geçirildiği bildirildi. Sur'da 148 oldu Diyarbakır Sur'da ise devam eden operasyonda; üç bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanarak operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 148 olduğu ifade edildi. Yedi adet el yapımı patlayıcı imha edildiği de kaydedildi.



 








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