Başbakan Davutoğlu, Bulgaristan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Başbakan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:







Bakan arkadaşlarımla birlikte Bulgaristan'da ikili ilişkiler, AB ve NATO işbirliği konusunda istişarelerde bulunacağız. Kültürel ve tarihi bağlarımız çok derin. Başbakanlık görevini aldıktan sonra komşu ülkelere öncelik vereceğimiz ifade etmiştim. Daha önce de Göç Zirvesi'nde İstanbul'da görüşmüştük. İki ülke arasında ortak perspektif söz konusu. İki ülke arasında 5 milyar dolarlık işbirliği sözkonusu.







Bugün sınır güvenliği ve yasadışı göç konusunda hangi adımların atılabileceğini konuşacağız. Balkanlardaki gelişmeleri ve Balkanlar'da istikrarın sağlanması, etnik çatışmanın yaşanmaması için görüşmeler yapacağız.







Bulgaristan ile Türkiye arasında dostluk köprüsü olan soydaşlarımla akşam yemeğinde buluşacağım.







Genellikle Bulgaristan ziyaretlerimi birkaç güne yayarım. Ancak bu sefer Türkiye'deki yoğun gündem dolayısıyla akşam döneceğim.







Soru-cevap







Biden ile telefon görüşmesi ve Başika kampı hakkında: Sayın Biden ile bir haftada ikinci görüşmemizi yaptık. Irak'taki son durumu ele aldık. Türkiye'nin Irak politikası son derece açık ve ilkelidir. Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Kimse Türkiye'nin iyi niyetinden şüphe edemez. Aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesi ilkesel bir tutumdur. DAEŞ ve PKK'ya yönelik mücadeleyi yürüttük. Başika'da bulunan askerlerimiz Irak'ın toprak bütünlüğü için tehlike arz etmezken, terörle mücadelede önem teşkil etmektedir. Biz bunu anlattık, ancak hala Irak ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmak isteniyor. Biz ilişkilerin iyi yönde seyretmesi için hem söyleme hem uygulamaya dikkat ediyoruz. Sayın Abadi ile ilk fırsatta buluşmayı düşünüyorum. Alandaki tehdit durumu değişiyorsa, alınacak önlemlerin de değişmesi gerekiyor. Eğitim yaptıran askerlerimize dönük olarak gelen tehditler sonrası bir güç kaydırması gerçekleştirdik. Bu sayede durumu kontrol altına aldık. Dün de yeniden tanzim yapıldı. Askeri düzenlemeler gerekli olduğunda gereken yapılacak. Sayın Biden'la bu konuları konuştuk. Keşke Bağdat yönetimi Musul'da Türkiye sınırında tam hakimiyetini kurar, buradaki DAEŞ ve PKK unsurlarını temizler ve Türkiye asker göndermeye ihtiyaç duymaz. Bundan kimsenin gocunmaması, olumsuz anlam çıkarmaması lazım. Bu çerçevede ABD ile Irak ile yakın koordinasyonumuz var. Bu çerçevede toplantılar, çalışmalar yapılabilir.







Terörle mücadelede 34 ülkenin koalisyon iddiası: Bizim Suudi Arabistan ile ikili ilişkilerimiz yakın bir şekilde sürüyor. Biz davet geldiğinde olumlu baktığımızı ifade ettik. Bu terörle İslamı özdeşleştirme çabasında olanlara verilecek en iyi cevap olduğunu düşünüyoruz. İslam ülkeleri içinde yapılan bu çalışmanın doğru yönde olduğunu düşünüyoruz.







Cizre ve Silopi'de yaşananlar: Terörle mücadele Türkiye'de çok yönlü olarak yürütülmek zorunda. Suruç, Ceylanpınar saldırıları sonrası başlatılan operasyonumuz 1 Kasım seçimleri ile alakalı olmayıp, bütün Türkiye'de terör yok edilene kadar devam edecek. Bu bağlamda, Kuzey Irak'taki kamplara yönelik operasyon yapıldı, daha sonra şehirdeki faaliyetlere son vermek için tek tek bu yapılar tasfiye edildi. Oramar, Beytülşebap, Amanoslarda terörün barınacağını düşündüğü her yerde operasyonlar yapıldı ve o dağlar teröristlerden temizlendi. Emniyet birimlerimize teşekkür ediyorum. Dağlıca'da 16 yiğit askerlerimiz şehit edildiğinde "Bu dağlar temizlenecek" demiştim. Ulaşılamaz zannedilen o yalçın dağların hepsinde kontrol sağlandı, o bölge tek tek temizlendi. Bunun üzerine terör örgütü bazı ilçelerde yoğunlaşarak halk ile devleti karşı karşıya getirmek için çalıştı. Oralarda çatışmalar çıkarmak, tarihi mekanlarımız tahrip etmek şeklinde bir takım faaliyetler içine girdiler. Bu konuda da kararlı tutum takındık. Son derece başarılı bir şekilde teröristlerden temizlendi. Cizre, Silopi ve Sur'da bu tür çalışmalar devam ediyor. Teröristlerin sivil halkı katletmesine engel olmak için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Siyaset yapmak isteyen siyaset kapısı açık. Belli ilçelerimizi Irak ve Suriye'de olduğu gibi manzaralar yaratabileceklerini düşünenler bilsinler ki, bu ateş çemberi içinde, vatan toprağının her bir karışını istikrar ve özgürlük alanı haline getireceğiz. Bu operasyonlar sadece terör örgütü faaliyetlerine dönüktür. Halkımıza sesleniyorum, sesinizi yükseltin ve güvenlik birimlerimizle birlikte kendi sokak, mahalle, ilçemizi birlikte koruyun. Okullara gelince HDP'ye sormak lazım. O okullar çocukları yetiştirmek için. O okullar çocukların dağa çıkıp heba olmaları için. Sizin gibi değil, gelip siyaset yapmaları için. Bu çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitimlerine devam etmeleri için her türlü tedbir alınacak. Daha yoğunlaştırılmış bir eğitimle o çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız. Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyenlere izin vermeyeceğiz.