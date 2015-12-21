

Cizre'deki Yasef Mahallesi'ndeki barikatlar tanklardan yapılan atışlar ile yıkılmaya çalışılırken, Cizre Devlet Hastanesi bahçesinde tank ve zırhlı araçlar konuşlandırıldı.







Kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için Cizre ve Silopi ilçelerinde 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan operasyonlar sürüyor. Cizre İlçesi'ndeki çatışmalar ve patlamalar sürerken, Cizre Emniyet Müdürlüğü'nün arkasına indirilmek istenen askeri helikoptere bugün Nur Mahallesi'nde bulunan PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Saldırı üzerine helikopter ani manevra yaparak inmeden bölgeden uzaklaşırken, çatışmaların Nur, Cudi ile Yasef Mahallesi'nde yoğunlaştığı bildirildi. İlçeye askeri sevkiyata da devam edildi. Cizre Tank Taburu'nda da ambulanslar hazır bekletiliyor.