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CİZRE VE SİLOPİ'DE ÇATIŞMA BAŞLADI


CİZRE VE SİLOPİ'DE ÇATIŞMA BAŞLADI
Tarih : 16 Aralık 2015, 09:59
Puan Ver : Cizre Ve Silopi'de Çatışma Başladı(7/10)9


Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ikinci gününe girerken, kent güne silah ve patlama sesleri ile uyandı. Çatışmaların meydana geldiği bildiriliyor.İlçelere giriş ve çıkışlar kapalı durumda. 14 Aralık'ta Valilik kararıyla iki ilçede de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.








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