

Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde 14 Aralık günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Silopi'de yasak kararı 19 Ocak günü saat 05.00 ile akşam saat 18.00 arasında kaldırıldı. Cizre ve Silopi'de öğretmenlere 14 Aralık günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla SMS gönderilerek, hizmet içi eğitim tutuldukları belirtilerek, eğitimleri memleketlerinde alabilecekleri bildirilmişti. Bunun üzerine iki ilçede görev yapan öğretmenlerin büyük bölümü ilçeleri terk ederek, memleketlerine gitmiş ve okullar da tatil edilmişti.







Silopi'de 68 okulda eğitim alan 39 bin 128 öğrenciye bugün karne verilemedi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ikinci dönem öğrencilerin eğitimlerini devam edeceğini belirtti. Silopi İlçesi'nde sokağa çıkma yasağı nedeniyle Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) başvuramadıklarını söyleyen çok sayıda öğrenci sürenin uzatılmasını istedi. Öğrenciler, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamıyorduk. Yasağın kalkmasının ardından, yıkılan, hasar gören evlerimize daldık. YGS kaydının bittiğini öğrendik. Bunun uzatılması lazım. Mağdur olduk. Kayıt süresini uzatsınlar" dedi.







Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre İlçesi'nde ise 104 okulda toplam 41 bin 127 öğrenci karnelerini alamadı.