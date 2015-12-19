Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonların dördüncü gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 68 oldu.



Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Cizre ve Silopi ilçelerindeki operasyonları sürüyor.







Operasyonların dördüncü gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68'e yükseldi. Cizre'de 62, Silopi'de 6 PKK'lı terörist öldürüldü, bölücü terör örgütü üyesi 3 kişi sağ yakalandı.







TSK ve polis unsurlarının birlikte yürüttüğü operasyonda, 1 uzman çavuş şehit oldu, güvenlik güçlerinden 22 personel yaralandı.







Cizre'deki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Has için Şırnak'taki 23. Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlenecek.







Törenin ardından şehidin naaşı memleketine uğurlanacak.