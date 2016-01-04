

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.



3 Ocak Pazar günü, Cizre'de 8, Silopi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların başladığı günden beri bölgede etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının sayısı Cizre'de 195 ve Silopi'de 30 olmak üzere 225'e yükseldi.



Operasyonlarda bir kalaşnikof ve 53 fişek, iki şarjör, bir havan mühimmatı ile bir ton amonyum nitrat ele geçirildi, 5 el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.



Güvenlik güçleri, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda 13 el yapımı patlayıcıyı imha etti, bir barikatı kaldırdı ve bir hendeği kapattı.



Tunceli'de teröristlere ait sığınakta el yapımı patlayıcılarda kullanılan 10 kilogram amonyum nitrat-fuel oil ile 100 metre kablo ele geçiren güvenlik güçleri, Suriye'den yurda kaçak girmeye çalışan, terör örgütü DAEŞ üyesi oldukları değerlendirilen yabancı uyruklu 4 kişiyi Kilis'te gözaltına aldı.