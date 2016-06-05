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CİZRE VE İDİL'DE FLAŞ KARAR !


CİZRE VE İDİL'DE FLAŞ KARAR !
Tarih : 05 Haziran 2016, 18:40
Puan Ver : Cizre Ve İdil'de Flaş Karar !(5/10)7


Her iki ilçede saat 21.30 ile 04.00 saatleri arasında uygulanan yasak, bugünden itibaren saat 23.00 ile 02.30 olarak değiştirildi.

 

Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişimiyle ilgili Cizre Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz merkezinde kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç maddesi uyarınca 5 Haziran 2016'dan itibaren saat 23.00 ile 02.30 arasında uygulanacaktır" denildi.








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