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CİZRE SİLOPİ SUR'DAN SONRA ASKER O BÖLGEYE GİRİYOR


CİZRE SİLOPİ SUR'DAN SONRA ASKER O BÖLGEYE GİRİYOR
Tarih : 13 Ocak 2016, 11:36
Puan Ver : Cizre Silopi Sur'dan Sonra Asker O Bölgeye Giriyor(5/10)7


MARDİN Nusaybin'de daha önce yapılan operasyonda terör örgütü üyeleri temizlenmişti. Güvenlik kaynakları, Nusaybin'de PKK'lıların yeniden 2 mahalleye yerleştiğini ve TSK'nın operasyon hazırlığı yaptığını belirtti.



Aynı kaynakların verdiği bilgilere göre, Nusaybin'de daha önceki operasyonlarda PKK'lıların çıkartıldığı 2 mahalleye teröristler yeniden yerleşti.



Güvenlik kaynakları, ilçede, kapsamlı bir operasyonla PKK'lıların etkisiz hale getirileceğini belirtti.





CİZRE, SİLOPİ VE SUR'DA SON DURUM NE?



Asker, polis ve köy korucularının ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde 30'uncu; Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ndeki operasyonlar 45'inci gününde devam ediyor.








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