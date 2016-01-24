

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan Cizre eski Belediye Başkanı Leyla İmret, Cizre'de polis tarafından gözaltına alınmıştı.







İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan ve gözaltına alınan Şırnak'ın Cizre İlçesi eski Belediye Başkanı Leyla İmret, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







