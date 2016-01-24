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CİZRE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI İMRET SERBEST BIRAKILDI


CİZRE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI İMRET SERBEST BIRAKILDI
Tarih : 24 Ocak 2016, 12:36
Puan Ver : Cizre Eski Belediye Başkanı İmret Serbest Bırakıldı(7/10)4


İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan Cizre eski Belediye Başkanı Leyla İmret, Cizre'de polis tarafından gözaltına alınmıştı.



İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan ve gözaltına alınan Şırnak'ın Cizre İlçesi eski Belediye Başkanı Leyla İmret, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



 






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