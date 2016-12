Cizre'de bir evin bodrumunda yaşam mücadelesi veren ve bir türlü ambulans ulaştırılmayan yaralılarla ilgili aydın ve sanatçılardan açıklama geldi. Çok sayıda ünlü aydın ve sanatçının imzaladığı bildiride yaşananların bir “insanlık trajedisi” olduğu belirtilerek “Cizre'deki 15'i yaralı 24 kişinin ambulansla hastaneye sevki için devlet yetkililerine sesleniyoruz. Siz onları kurtarmazsanız biz kurtarmaya hazırız” denildi.







Kadir İnanır, Murathan Mungan, Tarık Ziya Ekinci, Vedat Türkali, Rakel Dink, Jülide Kural, Ayşegül Devecioğlu, Lale Mansur gibi çok sayıda akademisyen, yazar ve sanatçının imzaladığı bildiride Cizre'de 14 Aralık 2015 tarihinden beri aralıksız olarak sokağa çıkma yasağı uygulandığı hatırlatılarak, “Bu süre içerisinde insan hakları örgütlerinin tespitine göre sadece Cizre'de 14 Aralık 2015 tarihinden bu tarafa 66 sivil kişinin yaşamını yitirdiği, bu kişilerin tamamının güvenlik kuvvetlerinin ateşinden kaynaklanan sebeplerle öldüklerine dair güçlü iddialar bulunduğu belirtilmiştir” denildi. Bildiride şöyle denildi:







'AİHM KARARINA RAĞMEN ÖLENLER…'







“23 Ocak 2016 günü sabahından beri Cizre İlçesi Cudi Mahallesi Bostancı Sokak No: 23'te bulunan apartmanın bodrum katına sığındığı belirtilen 31 kişinin yaşadıkları tam bir insanlık trajedisidir. Bu kişilerden birisi de Cihan Karamandır. Bu kişi çatışmalardan dolayı yaralandığında bu binanın bodrum katına sığınmıştır. Cihan için ambulans istenmiş, ancak gelmemiştir. Cihan hastaneye götürülmediğinden avukatları AİHM'e başvurmuştur. AİHM'in tedbir kararına rağmen bu kişi hastaneye kaldırılmayıp yaşamını yitirmiştir. Bu kişi gibi hakkında AİHM'in tedbir kararı bulunan Serhat Altun ve Hüseyin Paksoy da hastaneye kaldırılmayıp yaşamlarını yitirmişlerdir. Cizre'deki bu 31 kişinin hastaneye kaldırılmak için resmi makamlara yaptıkları çağrılar sonuç vermemiştir.







Bu kişilerin ambulans ile hastaneye kaldırılabilmesi için neredeyse Türkiye Cumhuriyeti devletinde ulaşılmayan hiçbir yetkili kalmamıştır. Aradan geçen dokuz günlük zaman diliminde bu kişilerden 6'sı yaşamını yitirmiştir. Yaralı olarak kurtarılmayı bekleyen Sultan Irmak 30 Ocak günü yaşamını yitirmiş, böylece yaşamını yitiren sayısı 7'ye ulaşmıştır. Diğer yaralılar Mahmut Yavuzel, Feride Yıldız, Ferhat Saltıkat, Ali Fırat Kalkan, Mustafa Vartiyak, Tahir Çiçek, Rıdvan Ekinci, Dersim Aksay, İslam Balıkesir, Serdar Pişkin, Ferhat Karaduman, Sercan Uğur, Rohat Aktaş, Fehmi Dinç ile haberleşmenin kesildiği belirtilmiştir. Yaralıları kurtarmak için yanlarında bulunduğu belirtilen Hacer Aslan, Gülistan Üstün, Sakine Şiray, Berjin Demirkaya, Ramazan İşçi, Mahmut Duymak, Kasım Yana, Osman Gökhan, İzzet Gündüz ise bitkin durumda kurtarılmayı bekledikleri ifade edilmektedir. 24 kişi her an ölümle burun buruna yaşamakta ve kurtarılmayı beklemektedirler. Bu kişilerin bulunduğu sokak ve binanın sürekli top atışlarına tabi tutulduğu görgü tanıkları tarafından basına anlatılmaktadır.