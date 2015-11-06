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CİZRE ADLİYESİ'NE ROKETLİ SALDIRI!


CİZRE ADLİYESİ'NE ROKETLİ SALDIRI!
Tarih : 06 Kasım 2015, 12:05
Puan Ver : Cizre Adliyesi'ne Roketli Saldırı!(5/10)6


Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kale Mahallesinde bulunan Adliye binasına önce roketatarlı sonra silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, kısa süreli bir çatışma yaşandı. Sabah saatlerinde polis saldırının gerçekleştiği mahallede geniş çaplı operasyon başlattı.



Cizre ilçesi Kale Mahallesinde bulunan Cizre Adliye binasına dün gece saat 01.30 sıralarında PKK'lılar tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Roketli saldırının ardından Adliye binasına bu kez uzun namlulu silahlar ile saldırı yapılırken, Adliye binası önünde bulunan polislerinde karşılık vermesi sonucu kısa süreli çatışma çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılırken, saldırıda roket mermisinin Adliye binasında bulunan çay ocağına isabet ettiği ve Adliyenin bazı camlarının kırıldığı görüldü. Saldırı sırasında mahallede bazı evlerin camlarının da kırıldığı görülürken, can kaybının yaşanmadığı saldırıdan sonra sabah saatlerinde polis saldırının gerçekleştiği Topal sokak başta olmak üzere Kale mahallesinde geniş çaplı operasyon başlattı.








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