

Her geçen gün gelişen robot teknolojisine bir yenisi katıldı; sizleri oldukça şirin olan çizim yapabilen yetenekli minik robot Line Us ile tanıştıralım.



Robotların bir hayli popülaritesinin arttığı bugünlerde Kickstarter‘ın en ilginç ve en dikkat çekici projelerinden biri olarak göze çarpan. Line Us , temelde İngiltere kökenli minik bir robot kimliğiyle bizlerin hayatına giriyor. Yazılımı sayesinde akıllı telefon, tablet veya bilgisayarda oluşturduğunuz dijital çizimleri kağıda dökebilen Line-us, hem ilginç tasarımı hem de işlevselliğiyle öne çıkıyor. Küçük bir kalemin yardımıyla gerçek zamanlı bir şekilde uygulama içerisinde oluşturulan çizimleri kağıda dökebilen Line-us, sizleri not alma derdinden de kurtararak yerinize bu görevi yapıyor.



Diğer özelliklerine bakacak olursak Wi-Fi desteği sayesinde cihazlara bağlanabilen Line-us, Mac, Windows, Android ve iOS platformlarında uyumlu. Önceden kaydedilen çizimleri de başarılı bir şekilde kağıtlara aktarabilen robot, sahip olduğu uygulama sayesinde oluşturulan dijital çizimleri arkadaşlarınızla paylaşmanıza da imkan tanıyor. Yani hem çalışkan, hem yardımsever hem de paylaşımcı.



Mıknatıslı yüzeyinin olmasıyla hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilen Line-us, USB arayıcılığıyla güç kaynağına bağlı bir şekilde kullanılıyor. Özellikle çizimlerini ve notlarını dijital ortamlarda oluşturmasına rağmen basılı kopya da isteyen kullanıcılar için hem başarılı hem de eğlenceli bir alternatif olarak göze çarpan Line-us, kısa zaman içerisinde hedefi olan 39 bin pound‘u toplamayı şimdiden başarmış durumda. Şimdiye kadar 763 bağışçı tarafından desteklenen proje, 54 bin 500 pound'u kasasına koydu. 69 pound (322 TL) karşılığında satın alabileceğiniz Line-us'un gönderimlerine ise önümüzdeki Ekim ayında başlanacak. Kısaca önümüzdeki ay bu yardımsever robotları 322 TL karşılığında sahip olabileceğiz. Bakalım Line Us hayatımıza nasıl bir etki yaratabilecek?



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