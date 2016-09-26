

2K ve Firaxis tarafından geliştirilen önemli strateji oyunu Civilization VI'ının sistem gereksinimleri açıklandı.



1991 yılında yayınlanan Civilization I ile oyun severleirn karşısına çıkan seri yeni oyunuyla oyuncuların gönlünü fet etmek için geliyor. 8 ana oyun ve 6 ara oyun ila 1991'den 2014'e kadar toplam 14 oyunu yayınlanan Civilization, Sid Meier'ın tasarladığı en önemli oyunlardan birisi. Sıra tabanlı strateji oyunu olarak sınıflandırılan oyunda konu şimdiye kadar hiç değişmedi. Ancak buna rağmen tüm zamanların gelmiş geçmiş en başarılı serilerinden biri olarak gösteriliyor.



Seri'nin yeni oyunu Civilization VI ise çok yakında satışta olacak. Windows Platformu için yayınlanacak oyunun minimum ve tavsiye edilen sitem gereksinimleri yayıncı firma 2K Games'in ve geliştirici firma Firaxis Games'in internet sitelerinde yayınlandı. İşte sistem gereksinimleri:



Minimum







İşletim Sistemi:Windows 7 64bit / 8.1 64bit / 10 64bit



İşlemci:Intel Core i3 2.5 Ghz , AMD Phenom II 2.6 Ghz



RAM:4 GB RAM



Boş Disk Alanı:12 GB



Ekran Kartı:1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570 , nVidia 450)







Tavsiye Edilen



İşletim Sistemi:Windows 7 64bit / 8.1 64bit / 10 64bit



İşlemci: Intel Core i5 2.5 Ghz , AMD FX8350 4.0 Ghz



RAM:8 GB RAM



Boş Disk Alanı: 12 GB



Ekran Kartı:2 GB DirectX 11 Video Card (AMD 7970 ya da nVidia 770 )







Windows Platformunda oyunu oynayabilmek için 64 bit bir sisteme sahip olmanız gerekiyor. Eğer 32 bit bir işletim sistemine sahipseniz oyunu oynayabilmeniz mümkün değil. Oyun platform olarak ise sadece Windows platformuna çıkıyor. Ekran kartı olarak istenen minimum NVİDİA 450 ve AMD 5570 günümüz standartları düşünüldüğünde eski kalan kartlar. Önerilen kartlar ise AMD 7970 ve NVİDİA 770. Bu özelliklere bakarak oyunun sistemleri pek zorlamayacağını söylemek mümkün. 8 GB RAM ve 12 GB boş alan ise artık alıştığımız istekler. Oyunun artık eski teknoloji olarak adlandırılabileceğimiz DirectX 11 ile geldiğini de belirtelim. Oyun çıkışıyla birlikte DX 12 desteğine sahip olmayacak. Belki HİTMAN ve TOMB RAİDER gibi oyun çıktıktan sonra bir güncelleme ile DX 12 desteğine kavuşur.







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