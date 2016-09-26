O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

civilization vı'nın sistem gereksinimleri açıklandı!

CİVİLİZATİON VI'NIN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI!

2K ve Firaxis tarafından geliştirilen önemli strateji oyunu Civilization VI'ının sistem gereksinimleri açıklandı.

Tarih : 26 Eylül 2016, 10:01
Puan Ver : Civilization Vı'nın Sistem Gereksinimleri Açıklandı!(0/10)


2K ve Firaxis tarafından geliştirilen önemli strateji oyunu Civilization VI'ının sistem gereksinimleri açıklandı.



1991 yılında yayınlanan Civilization I ile oyun severleirn karşısına çıkan seri yeni oyunuyla oyuncuların gönlünü fet etmek için geliyor. 8 ana oyun ve 6 ara oyun ila 1991'den 2014'e kadar toplam 14 oyunu yayınlanan Civilization, Sid Meier'ın tasarladığı en önemli oyunlardan birisi. Sıra tabanlı strateji oyunu olarak sınıflandırılan oyunda konu şimdiye kadar hiç değişmedi. Ancak buna rağmen tüm zamanların gelmiş geçmiş en başarılı serilerinden biri olarak gösteriliyor.



Seri'nin yeni oyunu Civilization VI ise çok yakında satışta olacak. Windows Platformu için yayınlanacak oyunun minimum ve tavsiye edilen sitem gereksinimleri yayıncı firma 2K Games'in ve geliştirici firma Firaxis Games'in internet sitelerinde yayınlandı. İşte sistem gereksinimleri:



Minimum 





İşletim Sistemi:Windows 7 64bit / 8.1 64bit / 10 64bit

İşlemci:Intel Core i3 2.5 Ghz , AMD Phenom II 2.6 Ghz

RAM:4 GB RAM

Boş Disk Alanı:12 GB



Ekran Kartı:1 GB DirectX 11 Video Card (AMD 5570 , nVidia 450)



 



Tavsiye Edilen 



İşletim Sistemi:Windows 7 64bit / 8.1 64bit / 10 64bit

İşlemci: Intel Core i5 2.5 Ghz , AMD FX8350 4.0 Ghz

RAM:8 GB RAM

Boş Disk Alanı: 12 GB

Ekran Kartı:2 GB DirectX 11 Video Card (AMD 7970 ya da nVidia 770 )



 



Windows Platformunda oyunu oynayabilmek için 64 bit bir sisteme sahip olmanız gerekiyor. Eğer 32 bit bir işletim sistemine sahipseniz oyunu oynayabilmeniz mümkün değil. Oyun platform olarak ise sadece Windows platformuna çıkıyor. Ekran kartı olarak istenen minimum NVİDİA 450 ve AMD 5570 günümüz standartları düşünüldüğünde eski kalan kartlar. Önerilen kartlar ise AMD 7970 ve NVİDİA 770. Bu özelliklere bakarak oyunun sistemleri pek zorlamayacağını söylemek mümkün. 8 GB  RAM ve 12 GB boş alan ise artık alıştığımız istekler. Oyunun artık eski teknoloji olarak adlandırılabileceğimiz DirectX 11 ile geldiğini de belirtelim. Oyun çıkışıyla birlikte DX 12 desteğine sahip olmayacak. Belki HİTMAN ve TOMB RAİDER gibi oyun çıktıktan sonra bir güncelleme ile DX 12 desteğine kavuşur.



 



Samsung SSD 850 Evo video inceleme








Etiketler: Civilization    Nın  Sistem  Gereksinimleri  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER