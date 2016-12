Firaxis Games, efsanevi serinin son halkası Civilization 6'yı, 21 Ekim 2016'da satışa sunacak. Yapımda, kayda değer yenilikler bulunacak.



Dünyanın en büyük şehirlerinden medeniyet doğdu. O şehirler; bilim, sanat ve endüstride çığır açarken, savaş makineleri geliştirmeyi de ihmal etmediler. Civilization 6'da, bu şehirler çok daha özel bir yere sahip.



Oyunım arkasında, Civ 5'nin büyük genişleme paketleri Gods and Kings ve Brave New World'ün arkasındaki ekip bulunuyor. Civilization 6'da, şehir gelişimine büyük çaba harcanmış; şehir halkının davranışlarından, diplomasiye kadar her şey, şehirlerin tarihinden ilham alıyor. Hindistan'ın bir şehrini kontrol edecekseniz, Gandhi'nin kültürünü referans aldınız demektir. Yani her adımınız, Hindistan'ın bu büyük liderinin düşüncelerine göre şekillenecek. Bu, yapıma, stratejinin yanı sıra bir RPG (Rol yapma oyunu) havası kazandırıyor. Savaşlarda, düşmanınıza gösterdiğiniz merhamet bile tarih ile sıkı sıkıya bağlı.



Lakin işler bu kadarla sınırlı değil. Her şehir arasında farklılık gözükebiliyor. Bazıları Gandhi'nin fikirlerine karşı çıkabiliyor ve siz, o şehri de yönetmek zorundasınız. Fraxis Games, durumu şöyle özetliyor: “Bazen kökeninize bağlı hareket ediyorsunuz. Ancak biz, sizin belirli davranış modellemeleri ile sınırlı kalmanızı değil, özgür olmanızı istiyoruz. Eğer Gandhi'nin görüşlerine katılmıyorsanız, yeni kurduğunuz şehirde eğitimi ve kültürü, farklı biçimde şekillendirebilirsiniz.”



Bunun anlamı da, her şehirde farkı savaş, diplomasi, eğitim ve din politikalarını düzenleyebileceğiniz.



Diğer bir yenilik ise savaş motoru. Londra'ya bir saldırı düzenlediğiniz tasavvur edin. Hem kara, hem de havadan güçlü bir şehir. Deniz gücü ise akıl almaz bir seviyede. Bu şehri, nasıl ele geçirirsiniz? Cevap basit: Ekonomisine saldırırsınız. Yani amacınız, fabrikaları, küçük ve elit ekiplerle sabote etmek olmalı. Bu eyleminizin ardından, o muazzam ordudaki çözülüşe şahit olacaksınız.



Fraxis, önceki oyunlara göre çok daha az tahmin edilebilen bir yapay zeka geliştirmiş. Tam zafer benim, savaş bitti derken, yöneticilerinize suikast düzenlendiğini öğrenebilir ve savaşı kaybedebilirsiniz. Yani her şeyi, ayrıntılı biçimde değerlendirmelisiniz.



