2K ve Firaxis Games'in ortak geliştirip satışa sunacağı Civilization 6'nın, çok yakında satışa sunulacak. Oyunla ilgili kritik detaylar ve yapımın sistem gereksinimleri de ortaya çıktı.



2K ve Firaxis Games'in ortak geliştirip satışa sunacağı Civilization 6'nın, çok yakında satışa sunulacak. Oyunla ilgili kritik detaylar ve yapımın sistem gereksinimleri de ortaya çıktı.



Civilization serisinin yapımcı ve yayıncıları 2K ve Fraxis Games, Ağustos ayının son günlerinde, serinin altıncı halkasının ön satışlarına başlamayı hedefliyor. Civilization 6 nihayet satışa sunuluyor.



Yapımdaki belki de en büyük yenilik, antik Aztek savaşçılarına kadar yönelen yolculuk… Aztek uygarlığı, gerek savaşçıları gerekse, aşırı çalışkan işçileri ile dikkat çekiyor. Aztek işçileri, baskıcı kültürlerinin bir mirası olarak, inşaatları olağanüstü bir hızla tamamlıyor.



Aztek Uygarlığı, buna ek olarak özel askeri birliklere sahip. Tlachtli mimarisi gibi askeriyenin, eğlencenin ve inancın tek potada eridiği üniteler inşa edilebiliyor.



Hatta Aztek Uygarlığında Huey Teocalli isimli çok özel bir piramit inşa edebiliyorsunuz. Daha da etkileyici kısım, Game of Thrones'tan tanıdığımız Sean Bean'in (Game of Thrones'da Ned Stark, Yüzüklerin Efendisinde Boromir) sesli anlatımıyla, yapıma büyük renk katması…



Oyun 21 Ekimde; Microsoft Windows, Apple OS X ve Linux platformlarında satışa sunulacak.



Game-Debate'den sızan, Civilization 6'nın sistem gereksinimleri de sizinle paylaşıyoruz:



Asgari Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Core i3-560 3.3GHz, Phenom II X4 905e



Ekran Kartı: GeForce GTS 450, Radeon HD 6750



RAM: 6 GB



İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit



Saklama Alanı: 30 GB



Önerilen Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Core i5-2500 3.3GHz, AMD FX 8150



Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, AMD Radeon 7850



RAM: 8 GB



İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit



Saklama Alanı: 30 GB



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