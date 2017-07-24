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City'nin Yeni Transferi Mendy, Futbol Tarihinin En Pahalı Defans Oyuncusu Oldu
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CİTY'NİN YENİ TRANSFERİ MENDY, FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI DEFANS OYUNCUSU OLDU


City'nin Yeni Transferi Mendy, Futbol Tarihinin En Pahalı Defans Oyuncusu Oldu
Tarih : 24 Temmuz 2017, 18:40
Puan Ver : City'nin Yeni Transferi Mendy, Futbol Tarihinin En Pahalı Defans Oyuncusu Oldu(7/10)3

İngiltere Premier Lig'in güçlü takımı Manchester City bir transfere daha noktayı koydu. Yeni sezon öncesi savunma hattını baştan sona yenileyen Pep Guardiola'nın ekibi, Monaco'nun sol bek oyuncusu Benjamin Mendy transferini resmi olarak açıkladı.

TARİHİN EN PAHALI SAVUNMACISI OLDU

City, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için 58.2 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu ücret, Fransız futbolcuyu, dünya futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu olarak tarihe geçirdi.

22 numaralı formayı giyeceği duyurulan Mendy, "Manchester City'ye katıldığım için çok sevinçliyim. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Eminim ki birlikte önemli başarılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SADECE DEFANSA 191 MİLYON EURO HARCADI

2016-17 sezonu başında Manchester City'de göreve başlayan Pep Guardiola, savunma oyuncularına 191 milyon Euro harcadı. Geçen yıl Stones'u 53.1 milyon Euro'ya kadrosuna katan İspanyol teknik adam, Mendy'nin yanı sıra Danilo'yu 29.6 milyon Pound'a, Walker'ı ise 50.3 milyon Pound'a aldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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